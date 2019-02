Hermagor Spenden nach Hochwasser

Facebook

Feuerwehrkommandant Markus Lopez, Bürgermeister Johann Windbichler, Lugger, Gemeinderätin Monika Ploner und Mathias Themeßl © KK/Bauernbund

Der Erlös des heurigen Bauernballs in Hermagor spendete der Kärntner Bauernbund an die vom Hochwasser betroffenen Landwirte, insbesondere in Rattendorf bei Hermagor und im Lesachtal. Die Bezirksleitung des Bauernbunds hat sich dazu entschlossen, den Ballerlös auf insgesamt 4000 Euro zu verdoppeln. Johann Lugger, Bezirksobmann des Bauernbundes, sagte: „Es entspricht unserem bäuerlichen Selbstverständnis ein abgeschlossenes Erntejahr mit einer fröhlichen Festveranstaltung zu würdigen, wenngleich auch so manche Laune der Natur unseren Beruf immer wieder auf die Probe stellt. Selbst ganz persönlichen Familienschicksalen hilft dieses Beisammensein sein Los leichter zu tragen.“ so Bezirksobmann Johann Lugger.