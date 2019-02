Nico Ferlitsch ist der erste Kärntner, der eine „9a“ kletterte: Jetzt hat er wieder in dieser Preisklasse gepunktet.

Kletterer Ferlitsch in der Route „Sanjski Par Extension“ © Anika Ferlitsch

Am 28. Oktober 2017 hat Nico Ferlitsch (17) als erster Kärntner im Klettergrad 9a gepunktet. Am 12. Februar diesen Jahres ist ihm im slowenischen Osp wieder eine Route in diesem Grad geglückt: „Sanjski Par Extension“ heißt die aus einer Höhle herausführende, stark überhängende Route.

