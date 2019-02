Dienstagabend brach bei einem Haus in Angern bei Rennweg ein Kaminbrand aus. Am Mittwoch heulten erneut die Sirenen: Das Feuer hatte auf eine Zwischendecke übergegriffen.

Rennweg am Katschberg

Brand in Angern bei Rennweg Dienstagabend: Funken schlugen aus dem Kamin © FF Rennweg am Katschberg/Facebook

Mehrmals musste die Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg zu einem Kaminbrand ausrücken. Dienstagabend um 22.46 Uhr heulten die Sirenen. Bei einem Haus im Ortsteil Angern flogen bereits die Funken aus dem Kamin. "Es wurde umgehend der Rauchfangkehrer Volker Brandtner angefordert - unter laufender Kontrolle wurde der Kamin kontrolliert ausgebrannt", heißt es auf der Facebook-Seite der FF Rennweg/Katschberg. Auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren St. Peter/Oberdorf standen im Einsatz.

Am Mittwoch um 5.28 Uhr dann der nächste Sirenenalarm: Weil das Obergeschoß des Gebäudes stark verraucht war, mussten die Kameraden erneut nach Angern ausrücken: "Nach dem Kaminbrand von heute Nacht hatte sich trotz mehrstündiger Kontrolltätigkeiten ein Brand in einer Zwischenwand gebildet."

Alarmstufe 2

Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnte die Ausbreitung lokal begrenzt werden: "Die dafür notwendigen Abbrucharbeiten wurden unter Atemschutz vorgenommen. Für die Feuerwehren Gmünd, Kremsbrücke, St. Peter/Oberdorf, Löschgruppe Katschberg und Rennweg wurde Alarmstufe 2 ausgerufen."

Dieser Kaminbrand war nicht der erste der die FF Rennweg/Katschberg in der jüngsten Vergangenheit beschäftigte. Bereits am 12. Februar war man gemeinsam mit der FF St. Peter/Oberdorf zu einem Brand in St. Peter ausgerückt.