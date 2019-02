Facebook

Sonnige Aussichten sind garantiert © Fuchs Jürgen

Hoch Dorit, das unser Wetter zuletzt so eindrucksvoll bestimmt hat, wird durch ein neues Hoch ersetzt. Dabei können sich heute, Mittwoch, vorübergehend ein paar harmlose und meist dünne Wolkenfelder zum Sonnenschein mischen. "Die Temperaturen liegen weiterhin ein gutes Stück über dem Durchschnitt für die Jahreszeit", prognostiziert der Meteorologe Werner Troger. Am Nachmittag wird zumindest in manchen Orten erneut die 10-Grad-Marke geknackt, wie beispielsweise in Hermagor im Unteren Gailtal.