Am Montag ereigneten sich am Nassfeld unabhängig voneinander drei Skiunfälle mit Eigenverletzungen. Dabei kamen eine 22-jährige Urlauberin aus Deutschland und eine 48-jährige Urlauberin aus Ungarn jeweils aus Eigenverschulden zu Sturz und wurden leicht verletzt. Die beiden Frauen mussten mit einem Skidoo und einem Akja geborgen und in weiterer Folge von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden.