Straßenbauoffensive an der Katschberg-Bundesstraße: Für Steinschlagsicherung werden vom Land fast zwei Millionen Euro investiert.

B 99 zwischen Lieserbrücke und Trebesing wird bis Ende März umfassend saniert © Rie-predd

Als im September des Vorjahres durch einen Felssturz im Bereich Niggelbauer-Brücke bei Altersberg in der Gemeinde Trebesing die Katschberg-Bundesstraße/B 99 verschüttet wurde, zeichnete sich schon früh ab, dass sich die Freigabe der Straße in die Länge ziehen wird. Die B 99 zwischen Lieserhofen (Gemeinde Seeboden) und Trebesing ist nach wie vor gesperrt, Sanierungs- und Schlägerungsarbeiten sind im Gange. „Im Zuge der Räumungsarbeiten musste eine 100 Meter hohe und 50 Meter breite, durch Störzonen stark aufgelockerte Felswand freigelegt werden, um loses Steinmaterial zu entfernen“, sagt Landesrat Martin Gruber, Referent für Straßen-, Brücken- und Radwegbau. Die akut gefährdeten Felsbereiche wurden mittels Sprengung kontrolliert zum Absturz gebracht. Spritzbetonplomben und Stahlnetze sollen die Böschungsbereiche sichern. Rund 850.000 Euro werden für die Steinschlagsicherung in diesem Bereich investiert, die Gesamtfertigstellung ist für Ende März anvisiert.

