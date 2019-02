Während der Eislaufverein Wörthersee nun alle Seen gesperrt hat, ist die Eissaison am Weißensee noch nicht zu Ende. Eine 4,3 Kilometer lange Eislaufbahn ist präpariert.

© Daniel Raunig

Am Sonntag war auf der Eisfläche des Hörzendorfer Sees noch einmal einiges los. Damit ist aber Schluss mit dem Eislaufvergügen. Der Eislaufverein Wörthersee, der den Hörzendorfer See und zahlreiche andere Seen betreut, hat die Eislaufsaison offiziell für beendet erklärt. Auf dem Weißensee ist das Eislaufen hingegen nach wie vor möglich. „Vor allem am Vormittag sind die Eisverhältnisse noch super“, sagt Bernhard Jank vom Natureislauf-Team Weißensee. In den Nächsten gibt es noch ordentliche Minusgrade – letzte Nacht waren es minus 10 Grad. Eine 4,3 Kilometer lange Eislaufbahn auf dem Westteil des Sees ist präpariert, Eishockeyplätze und Eisstockbahnen ebenso. „Bei uns geht es sicher die ganze Woche noch“, sagt Jank.