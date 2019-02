Kleine Zeitung +

Monte Coglians Junger Kärntner bei Bergunfall in Italien schwer verletzt

Ein 25 Jahre alter Mann aus Kötschach-Mauthen ist am Sonntag auf dem Monte Coglians, dem höchsten Berg der Karnischen Alpen an der Grenze zwischen Friaul und Kärnten, rund hundert Meter in die Tiefe gerutscht.