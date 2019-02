Auf der B 100 auf Höhe Molzbichl kam es Samstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Pkw wurden in den Straßengraben geschleudert. Eine Person wurde verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden in den Straßengraben geschleudert © FF St. Peter/Spittal

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag um 14.38 Uhr auf der Drautal Straße (B 100) auf Höhe der Einfahrt Molzbichl West. Wie die Freiwillige Feuerwehr St. Peter/Spittal berichtet, war es dort zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Die Pkw wurden durch die Wucht des Zusammenstoßes in den Straßengraben geschleudert. Eine Person musste von der Rettung versorgt und ins Krankenhaus Spittal eingeliefert werden. "An der Einsatzstelle stellte unsere Feuerwehr den Brandschutz sicher und säuberte gemeinsam mit der FF Olsach-Molzbichl die Straße. Auch ausgeflossene Betriebsstoffe mussten gebunden werden", heißt es von der FF St. Peter/Spittal.