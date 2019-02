Facebook

Die Kukutsch-Villa im Zentrum von Spittal © (c) Rieder Adalbert

In Sachen Baukultur kreuzen sich in Spittal alle Wege in der Fachhochschule. Dies wiederum freut Elisabeth Leitner, Studiengangsleiterin für Architektur. Angelika Lesky, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Spittal, war die Erste, die Leitner kontaktierte: Die Millstätter See Tourismus GmbH, der Spittal angehört, hat ein Projekt in Arbeit, bei welchem POI - Point of Interest, also Orte von Interesse, markiert werden und wo man sich dann mit einem QR-Code Informationen per Handy herunterladen kann. Stadtrat Franz Eder, Referent für Kultur und Stadtplanung, hatte so ziemlich zeitgleich die Idee, historische Gebäude der Stadt mit einem Baukultur-Weg zu verbinden. Auch er wandte sich zwecks fachlicher Unterstützung an Leitner. Inzwischen wurden beide Ideen gekoppelt und eine Arbeitsgruppe gebildet.

