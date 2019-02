Facebook

Verkehrsberuhigende Maßnahmen sollen dem Neuen Platz mehr Stadt-Flair verleihen © Rie-Press

Derzeit wird in der Innenstadt von Spittal dem Verkehr mehr Raum gegeben, als dem Menschen, dies soll sich ändern. Die Grundlage dafür ist ein neues Verkehrsentwicklungskonzept (VEK) welches am 28. Februar in der Fachhochschule Kärnten, Campus Spittal, präsentiert wird.

Das neue Konzept trägt die Handschrift von Stadtrat Franz Eder, Referent für Verkehr, Raumplanung, Stadtentwicklung. „Dass wir heute so weit gekommen sind, und schon bald unsere Maßnahmen für eine verkehrsberuhigtere Stadt vorstellen können, ist ein Verdienst aller im Gemeinderat vertretenen Parteien. So große Vorhaben können nur gemeinsam gestemmt werden, ansonsten ist dieses von vorherein zum Scheitern verurteilt“, sagt Eder. Zwei Jahre lang wurde in über 20 Arbeitssitzungen am neuen Verkehrsentwicklungskonzept gefeilt. Fachliche Unterstützung holten sich die Stadtpolitiker bei Harald Frey von der Technischen Universität (TU) Wien. Zu Hilfe genommen wurden aber auch die Vorleistungen, die es schon gibt: Bekanntlich liegen für Spittal über 30 Verkehrskonzepte vor.

