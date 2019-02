Facebook

Den letzten Ferientag genießen © Nicole Kari

20190217 KLZK-Oberkärnten Zumeist sonniges und auch mildes Spätwinterwetter, +6 bis +10 Grad. Der Hochdruckeinfluss bleibt uns in Oberkärnten auch am Sonntag weiterhin erhalten. Deshalb scheint tagsüber überall im Land auch zumeist wieder länger die Sonne vom Himmel und Nebel- oder Hochnebelbänke gibt es kaum. Gelegentlich könnten aber tagsüber auch wieder ein paar hochliegende Schleierwolken mitmischen und so den Sonnenschein etwas schwächen.