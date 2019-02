Facebook

Dass Holzbaumeister Marco Moser auch Tauer ist, kommt ihn dieser Tage sehr gelegen © WILLI PLESCHBERGER

ier Grad beträgt die aktuelle Wassertemperatur des Millstätter Sees. Zwei Stunden ist Marco Moser schon unter Wasser und sorgt für ein tragfähiges Fundament, auf dem der denkmalgeschützte Sprungturm im Strandbad Millstatt mindestens die kommenden einhundert Jahre überdauern kann. Für den Juniorchef der Spittaler Firma „Holzbau Moser“ kein leichtes Unterfangen, auch wenn der Bau von Stegen und Seeeinbauten das Spezialgebiet des Tauchers sind.

„40 der rund einhundert Piloten aus Tannenholz sind aufgrund des im Laufe der Jahre zurückgegangenen Wasserpegels nicht mehr vollständig im Wasser. An der Luft setzt ein Verrottungsprozess ein“, schildert der 33-Jährige, dessen Aufgabe es ist, die teilweise morsch gewordenen Piloten mit 30 Kilogramm schweren U-Profilen aus rostfreiem Stahl zu verstärken. „Pro Tag schaffe ich bei einer maximalen Tauchdauer von vier Stunden einen Piloten. Unter Wasser arbeite ich mit Motorsäge, Schlagschrauber, Flex und anderen Werkzeugen. Zu zweit wäre alles leichter. Nach ein paar Tagen habe ich aber ein gutes System entwickelt, die Stahl-Profile mit 24 Schrauben an die Holzpiloten zu befestigen“, sagt Moser.



Sprungturm wird saniert

In dieser Jahreszeit ist das Wasser besonders klar, die Sonne steht tief und leuchtet seine Baustelle unter Wasser optimal aus. Wie lange der Sauerstoff reicht, hängt davon ab, wie anstrengend die Arbeit ist. „Je beschwerlicher, desto mehr atme ich, dafür wird mir in den Händen nicht so schnell kalt“, kann Moser seinem Einsatz auch etwas Positives abgewinnen. Die Pläne von Alexander Thoma, Geschäftsführer der Bäderbetriebe, sind ambitioniert. Er will den Turm Ende Juni eröffnen.

Anna Gasser ist Sprungturm-Patin

Für mich ist der Sprungturm ein Stück Heimat“, sagt Anna Gasser, Olympiasiegerin im Snowboarden. Sie unterstützt eine von der Gemeinde Millstatt initiierte Sammelaktion für den Sprungturm. Gasser freut sich auf die Wiedereröffnung des Turms, auf dem die frühere Kunstturnerin in ihrer Jugend so manchen waghalsigen Sprung riskiert hatte.

Bürgermeister Johann Schuster sagt, dass die Sanierung 650.000 Euro kostet: „Weil mehr Piloten als erwartet zu erneuern sind, klafft eine Lücke von 60.000 Euro, die wir mit Spenden schließen wollen.“ Als Danke für Spender gibt es einen exklusiven Fototermin mit Anna Gasser auf dem Turm.

Spendenkonto: Raiba Millstättersee, IBAN AT30 3947 9011 0013 0328, Spendenzweck „Sanierung Sprungturm“.

Johann Schuster, Alexander Thoma und Anna Gasser auf dem Turm Foto © KK/CLEMENS MILLAUER

Historische Infos 1930. Um dem „angeschlagenen“ Tourismus etwas entgegenzusetzen, wurde 1930 der 14 Meter hohe Sprungturm von Architekt Christof von Benedikt gebaut.

Attraktion. Der Turm war die erste freitragende Stahlkonstruktion in dieser Größe und damals der höchste Sprungturm Österreichs. Als Attraktion zierte er 1933 ein Plakat, mit dem in England um Gäste geworben wurde.

2009. Aufgrund technischer Mängel veranlasste die BH Spittal 2009 die Sperre des Turmes.

