2018 gab es um 85 Kärntner mehr als 2017. Während die Bevölkerung in Villach und Klagenfurt wächst, leiden Randregionen unter Abwanderung.

Hüttenberg hatte 2002 noch 1784 Einwohner, 2018 nur noch 1414 © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Kärnten wächst. Die Nachricht klingt besser, als sie ist: Zwar gab es im Vorjahr laut Zahlen der Statistik Austria um 85 Kärntner mehr als im Jahr davor. Doch mit dem Bevölkerungsplus von nur 0,02 Prozent rangiert Kärnten im Bundesländervergleich an letzter Stelle. Wobei es in vielen Jahren davor stets Minus-Entwicklungen waren. Bundesweit stieg die Bevölkerungszahl 2018 allerdings auch nur um 0,56 Prozent oder 49.400 Frauen und Männer an. Das ist der geringste Wert der letzten sieben Jahre.

