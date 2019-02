Geschäftsleben: Aus "Jones" wurde "New Place Fashion". Elisabeth Jeglic startet mit neuen Marken neu durch.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neueröffnung: Peter Demschar, Elisabeth Jeglic, Markus Unterguggenberger, Sonja Wegscheider und Franz Eder (von links) © Rie-Press

"Wir haben uns im vergangenen Jahr ernsthaft überlegt, ob wir unser Geschäft zusperren oder noch einmal neu durchstarten sollen“, sagt Elisabeth Jeglic, die mit ihrer Mutter Sonja Wegscheider seit 18 Jahren mit viel Esprit eine Mode-Boutique am Neuen Platz in Spittal führt.

18 Jahre lang war das Geschäft ein Franchise-Unternehmen für das österreichische Label „Jones“. „Nachdem dieser Vertrag ausgelaufen ist, haben wir uns – obwohl die Zeiten nicht leichter geworden sind – für einen Neustart entschieden“, sagt Sonja Wegscheider. Zur Marke „Jones“ gesellen sich jetzt auch die Labels „Marc Aurel“, „Raffaello Rossi“, S. Marlon“ und „Blue Fire“. Als Namen für das neue Geschäftskonzept wurde „New Place Fashion“, angelehnt an die Adresse auf dem Neuen Platz, gewählt. Mit Glückwünschen zur Neueröffnung eingestellt haben sich unter anderem Peter Demschar (Wirtschaftskammer Spittal), Stadtrat Franz Eder und Gemeinderat Markus Unterguggenberger, die ehemalige Mode-Unternehmerin Christine Gabriel sowie zahlreiche Stammkundinnen wie etwa Claudia Dietrich, Barbara Egger, Inge Jannach-Kumnig und Edith Tuppinger.

"New Place Fashion" statt "Jones": Neueröffnung am Neuen Platz Foto © Rie-Press

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.