Die Eislaufsaison geht in Kärnten ins Finale: Die frostigen Temperaturen in der Nacht machen es möglich, dass vor allem vormittags auf einigen Seen die Eisbahnen in gutem Zustand sind.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Hörzendorfer See sind die Bahnen noch geöffnet. Die besten Bedingungen findet man derzeit dort am Vormittag vor © Markus Traussnig

Auch wenn die Nachmittage in Kärnten und Osttirol schon zum Sonnenbaden einladen: Noch ist die Zeit des Wintersports nicht vorbei. In den Bergen lädt das strahlende Wetter zum Sonnenskilauf ein und sogar auf einigen wenigen Seen können Eisläufer noch ihre Runden drehen, wie etwa auf dem Weissensee und dem Hörzendorfer See. "Wenn es in der Nacht friert, haben wir kein Problem. Beim Längsee ist es sich am Donnerstag nicht ausgegangen, aber am Hörzendorfer See dauert die Saison immer länger", sagt René Riepan, Eismeister des Eislaufvereins Wörthersee. Vor allem am Vormittag seien dort die Bedingungen zum Eislaufen noch gut. Riepan rechnet damit, dass das bis in die kommende Woche hinein anhält. Ob auch die Bahnen am Längsee an einzelnen Tagen geöffnet werden können, sei noch offen - das hänge stark vom Wetter ab.