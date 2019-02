Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Früh ist es noch winterlich kalt, die Sonne wärmt aber den Tag auf bis zu Plus 10 Grad © Claudia Lux

Ein kräftiges Hochdruckgebiet hat sich über unseren Raum gelegt. Wir haben es mit einer sehr schönen Wetterphase zu tun, bei der wiederum ganztags Sonnenschein am Himmel vorherrschen wird. Allerdings können dünne, hohe Schleierwolken zeitweise am Himmel zu sehen sein. In der Früh ist es noch verbreitet frostig kalt. Mit Höchstwerten nahe +10 Grad etwa am Gailberg wird es am Nachmittag sehr mild. Auch in der Fragant steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag deutlich ins Plus. Die Frostgrenze klettert über 2000 Meter Seehöhe an. "In den Skigebieten gehört die Winter-Kälte daher erst einmal der Vergangenheit an, dafür stehen die Zeichen teilweise schon auf Frühlingsskilauf", meint der Wetterfachmann Werner Troger.