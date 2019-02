Gleich drei Mal bietet der heurige Winter Gelegenheit zur sportlichen Betätigung beim Skitouren- und beim Schneeschuhlauf. In St. Oswald startet der Tourenlauf bei der Brunnachbahn bis zum Nock In.

Kärntner Tourenlauf Cup 2019 © KK/CHRISI

Vertival Race

Am Samstag, den 16. Februar wird in St. Oswald der Tourenlauf "Vertival race" mit Start um 14.30 Uhr bei der Brunnachbahn abgehalten. Gelaufen wird über die Schafalm zum Nock In mit insgesamt 4,8 Kilometer und 600 Höhenmeter.

Mitmachen können Skitouren- und Schneeschuhläufer männlich und weiblich in der Sport- und Genießerklasse. Die Anmeldung ist über office@alpin-sued.at oder Telefon 0664-444 54 59 möglich. Startnummernabholung und Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor dem Start möglich.

Alle Teilnehmer fördern die soziale Aktion "Füsse für Füsse" mit jedem erstiegenen Höhenmeter. Dabei gilt es Menschen zu unterstützen, deren Mobilität mitten im beruflichen oder sportlichen Leben, durch Unfall oder Krankheit verloren gegangen ist. Pate dieser Aktion ist Doppelolympiasieger Matthias Mayer.