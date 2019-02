Die Kärntnerin Jazz Egger hat mit Rapper Drake und anderen Stars anlässlich der Grammys gefeiert. Bekannt wurde sie durch ihre "Truth behind this Shot"-Initiative, bei der sie Missstände der Model-Industrie aufzeigte.

Die Models Cansel Corduk, Jazz Egger und Nichole Kennedy in Los Angeles © www.vonjackson.com

Es ist eine der größten Veranstaltungen in der Musikszene: Am vergangenen Wochenende wurden in Los Angeles die Grammys verliehen. Gefeiert wurde das Spektakel die ganze Nacht lang.

