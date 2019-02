Bei Arbeiten am Speicher Wiederschwing in Stockenboi stürzte ein 25-jähriger Mann ab und blieb bewusstlos unter einem Bagger liegen. Er erlitt schwere Kopfverletzungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Bergrettung Spittal/Drau-Stockenboi

Dramatischer Zwischenfall am Dienstagnachmittag beim Zlaner Stausee (Speicher Wiederschwing) in der Gemeinde Stockenboi. Ein 25-jähriger Mann war dort mit Sicherungsarbeiten beschäftigt. Er brachte ein Stahlseil an einem Felsen an, auf den in weiterer Folge ein Bagger gesichert werden sollte. Dabei rutschte der 25-Jährige auf dem gefrorenen Boden aus und stürzte fast 20 Meter in das leere Staubecken. Er blieb bewusstlos mit Kopfverletzungen unter einem Bagger liegen.