Der Frühling lässt grüßen: Es wird milder, bis zu 10 Grad. Der Wind in den Tälern lässt nach.

Das Wetter in Oberkärnten

Bis zu 10 Grad Plus erwarten uns heute in Oberkärnten © KK/Eva Maria Griese

Die zuletzt so starke Nordströmung (Tauernwind) wird schwächer und gegen Osten abgedrängt. Gleichzeitig schiebt sich aus Westen ein Hoch über unseren Raum. Somit kann sich überall sonniges Wetter durchsetzen. Man sieht höchstens dünne Schleier- und Federwolken. Nach klarer Nacht geht es mit winterlicher Kälte in den Tag, untertags wird es aber schon deutlich milder. Auf den Bergen schwächt sich der Frost insgesamt markant ab. Alle, die bereits eine gewisse Wintermüdigkeit verspüren und sich auf den Frühling freuen, sind sicherlich froh über diese Aussichten. Es ist mit absoluten Höchstwerten von örtlich nahe +10 Grad zu rechnen. Der Wind lässt allgemein nach, und zwar auch in den nördlichen Tälern (z. B. Möll-, Lieser- und Maltatal).