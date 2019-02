Gedichte, Texte und mehr aus eigener Feder dürfen beim Wettbewerb am 21. Februar vorgelesen werden. Das Publikum stimmt ab.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sabrina Öhler lädt zum Poetry Slam ein - als Teilnehmer und Zuseher. © (c) Daniel Bruckner

Die Freude am Dichten und Vortragen soll der Poetry Slam auch in Oberkärnten schüren. Wer mitmachen will, kann sich noch bei Organisatorin Sabrina Öhler, info@sabrinaoehler.at, anmelden. Erlaubt ist alles! Es sollte nur ein selbst verfasster Text sein (max. 5 Minuten Sprechzeit.)