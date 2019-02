Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ausbildung zur Vorlesepatin © (c) Lisa Zillio

Das Katholische Bildungswerk Kärnten bietet in Zusammenarbeit mit den Oberkärntner Bibliotheken eine Ausbildung zum Vorlesepaten an.

Im Rahmen des österreichischen Projekts „Ganz Ohr!“ findet in der Stadtbücherei Spittal von 22. bis 23. Feber ein Workshop statt, der sich an lesebegeisterte Menschen richtet, die gerne ihre selbst erlebte, positive Erfahrung des Lesevergnügens weitergeben und mit Kindern im Lesewohnzimmer der Oberkärntner Bibliotheken gemeinsam lesen möchten.