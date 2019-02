Karriere mit Lehre"Alle Lehrberufe werden digitalisiert!"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Bezirk Spittal schreitet der Breitbandausbau in Landgemeinden rasch voran © APA/dpa/Guido Kirchner

Um den Facharbeitermangel in den Griff zu bekommen, setzt die Wirtschaftskammer (WK) als Interessenvertretung der Unternehmer, auf einen Imagewandel des Lehrberufs. „Ein Meister hat für mich das gleiche Bildungsniveau wie jemand, der ein Magister-Studium abgeschlossen hat“, sagte Siegfried Arztmann, Bezirksstellenobmann der WK Spittal, anlässlich einer Pressekonferenz zum Thema „Digitalisierung und Lehre“ gestern in Spittal. Arztmann, der als Geschäftsführer eines Software-Unternehmens, Einblick in den Alltag hat, wünscht sich, dass das Image der Lehre gehoben wird. „Diese Imagepflege können nur Unternehmer machen. Man muss jungen Menschen erklären, welche Chancen ein Lehrberuf birgt.“ In Zukunft werden Lehrberufe digitalisiert, Lehrpläne umgestellt, neue Lehrberufe entstehen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.