Am Montag Nachmittag sprangen bei der Einfahrt in den Bahnhof Spittal zwei Waggons aus den Gleisen. Der 400 Meter lange Zug war auf dem Weg von Triest nach München. Am Abend wurde die Sperre wieder aufgehoben.

Bei Spittal entgleiste bereits zum dritten Mal ein Güterzug © Rie-Press

Die östliche Einfahrt in den Bahnhof Spittal birgt offenbar Gefahren. Bereits zum dritten Mal ist hier ein Güterzug entgleist. Zum ersten Mal im Jahr 2016, dann auch 2017 und jetzt schon wieder.

Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr näherte sich ein 400 Meter langer Güterzug eines privaten Unternehmens, das die Schienen der ÖBB benutzt dem Bahnhof Spittal. Der Zug war auf dem Weg von Triest nach München.

ÖBB-Sprecher Herbert Hofer am Unfallort © Rie-Press

Vor der Einfahrt in den Bahnhof sprangen zwei Waggons, die im vorderen Teil des Zugs eingekoppelt waren, aus den Schienen. "Bei einem Waggon waren es zwei Achsen, beim anderen ein", präzisiert ÖBB-Sprecher Herbert Hofer. Der Güterzug war mit stark gedrosseltem Tempo in den Bahnhof eingefahren und konnte sofort angehalten werden, als der Lokführer die Entgleisung bemerkte. Keiner der Waggons kippte um. Verletzt wurde bei dem Vorfall zum Glück niemand.

Achse sprang aus den Schienen Foto © Rie-Press

Bahnstrecke wieder frei

Laut Hofer ist auch der Schaden nicht so spektakulär wie es auf dem ersten Blick ausgeschaut hat. Zunächst wurde für Fern- und Regionalzüge ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. "Ab 17.30 Uhr konnten die Züge wieder zwischen Spittal und Villach ganz normal verkehren. Die Gleise wurden vermessen und kein Fehler festgestellt." Auch ein beim Zugsunglück umgeknickter Oberleistungsmasten wurde ausgetauscht.

Kommission untersucht Unfall

Zur Ursache des Unglücks kann Hofer noch nichts sagen. "Das wird genau erhoben", kündigt er an. Und betont gleichzeitig: "Die Infrastruktur ist in diesem Bereich auf den neuesten Stand. Es gab keine beschädigte Weiche und kein fehlendes Gleisstück." Die Häufung der Entgleisungen in diesem Bereich kann der ÖBB-Sprecher vorerst nicht erklären, zumal sie nie ganz genau an der gleichen Stelle passierten. aber auch das wird von der Unfallkommission der ÖBB untersucht werden.

Die Höhe des Schadens lässt sich vorerst noch nicht abschätzen. Sie ist laut Hofer aber bei weitem nicht so hoch wie bei dem Unglück vor drei Wochen in Maria Saal. dort betrug der Schaden 2,5 Millionen Euro.