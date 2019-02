Facebook

Heute zeigt sich oft die Sonne: Ideales Wetter zum Skifahren! © Michaela Viertler

Teils recht sonnig, windig! Mit einer überaus kräftigen bis stürmischen Nordströmung stauen sich an der Alpennordseite und im Tauernbereich dichtere Schneeschauerwolken. Von Norden her übergreifend sind im Gebiet nördlich von Obervellach noch ein paar unergiebige Schneeschauer dabei. Der Süden bleibt weitgehend abgeschirmt und hier zeigt sich oft auch die Sonne. Wegen des starken Windes zitiert der Wetterfachmann Werner Troger ein altes Sprichwort und lässt die Bauern hoffen, dass es auch so kommt: "Heftige Winde im Februar vermelden ein fruchtbares Jahr." Die Temperaturen steigen auf Werte bis maximal +10 Grad im Raum Dellach. Durch den Tauernwind fühlt sich die Luft kälter an!