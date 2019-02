Wechsel an der Spitze des Golfklubs Millstätter See. Hans Fian wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt.

Ehrenpräsident Hans Fian (rechts) übergab den goldenen Ball an seinen Nachfolger Christian Brugger © Rie-Press

Er war schon im Proponenten Komitee dabei, welches sich dafür einsetzte, dass schließlich 1996 auf der Golfanlage Millstätter See der erste Abschlag stattfinden konnte. Die vergangenen 15 Jahre stand der ehemalige Sportartikel-Unternehmer Hans Fian dem Golfclub Millstätter See als Präsident vor. Bei der Generalversammlung im Hotel Forelle in Millstatt war es für ihn Zeit, einen neuen Lebensabschnitt einzuschlagen. Fian dankte seinem Vorstandsteam — Vizepräsident Christian Brugger, Gerald Rainer-Harbach, Sepp Brugger, Geschäftsführerin Bernadette Thompson und Maria Dertnig (Sekretariat), Arnold Struggl, Head Pro Paul Thompson sowie Richard Hofer und Erfried Bäck für die kollegiale Zusammenarbeit. „Ich bin sehr stolz, dass in meiner Amtszeit alle Beschlüsse einstimmig gefallen sind!“, freute sich der scheidende Präsident.

Zu seinem Nachfolger wurde der Seebodener Unternehmer Christian Brugger gewählt, der schon bisher sein Stellvertreter war. Der erste Antrag, den Brugger zur Beschlussfassung vorlegte, wurde von der Generalversammlung gleich einstimmig genehmigt: Hans Fian wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt. Er ist somit nach Mathias Aniwanter erst der zweite Präsident im Klub, dem diese Ehre zuteil wurde. Das Team des neuen Präsidenten besteht aus Franz Daborer (Vizepräsident), Alfred Stranner und Christine Walker (Kassier), Bernadette Thompson und Maria Dertnig (Schriftführer), Paul Thompson (Jugendsportwart), Alexander Penker (Sportwart), Günter Staber und Werner Ortner (Rechnungsprüfer). Gratuliert haben dem neuen Präsidenten im Hotel Forelle in Millstatt auch die Eigentümer der Betreibergesellschaft, die Hoteliers Stefanie Aniwanter, Hubert Koller und Sigi Moerisch.

