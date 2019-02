Seit über 30 Jahren kommen tausende Holländer für ihre Eislauf-Bewerbe nach Kärnten. Jetzt berichtet sogar die New York Times über die 11-Städte-Tour am Weißensee.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Holländer stürmten wieder den Weißensee © APA/AFP/JOE KLAMAR

Nach dem vergangenen Wochenende, mit dem Abschluss der alternativen holländischen 11-Städte-Tour, ist am Weißensee wieder Ruhe eingekehrt. Zwei Wochen war orange die Modefarbe, tausende Holländer kamen für die Eislaufbewerbe nach Kärnten. Das Medienecho auf die Veranstaltung ist vor allem in den Niederlanden groß. Jetzt hat sogar eine der renommiertesten Zeitungen der Welt, die New York Times, den Weißensee ins Bild gerückt. Unter dem Titel „Racing the clock and climate change“ (Rennen gegen die Uhr und den Klimawandel) schreibt Andrew Keh, der von Berlin aus über europäische Sportthemen berichtet, ausführlich über die Geschichte der 11-Städte-Tour und wie sie nach Kärnten kam. Fotograf Pete Kiehart steuert eindrucksvolle Bilder bei.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.