Fünf Gemeinden, ein Bürgermeister? Die Idee eines Zusammenschlusses mit Gmünd als "Hauptstadt" kommt bei Gemeindechefs im Lieser- und Maltatal nicht so gut an.

Bürgermeister von Gmünd ist für Zusammenschluss der Gemeinde im Malta- und Liesertal © Camilla Kleinsasser

Eine Großgemeinde mit 9500 Einwohnern schwebt Gmünds Bürgermeister Josef Jury (FPÖ) vor. In einer Kärntner Wochenzeitung verkündete der FPÖ-Politiker seine Pläne, die Gemeinden des Lieser- und Maltatales zusammenlegen zu wollen. „In der nächsten Gemeinderatssitzung wird eine Resolution an die Landesregierung verabschiedet, wonach die Stadtgemeinde Gmünd die Zusammenlegung vorantreiben wird. Dann möchte ich die Bürgermeister an einen Tisch holen und eine Arbeitsgruppe gründen“, schildert Jury seine Pläne. Er geht bei einer Großgemeinde von zusätzlichen Ertragsanteilen in der „Höhe von zwei bis vier Millionen Euro“ aus, welche die fünf Gemeinden dringend für Infrastruktur, Bildung und soziale Leistungen benötigen würden.

