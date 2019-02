Facebook

Samstags gibt es den Pistenspaß für Kinder um zehn Euro © KK/Nassfeld

Abwechslung pur. Das Skigebiet Nassfeld in Hermagor holt pünktlich zum Ferienstart nochmals das Programm für Familien vor den Vorhang. Am Donnerstag in den Ferien warten auf die Skifahrer unter dem Motto „The Show on Snow“ eine Kinderskishow, ein Walzertanz der Pistenbullys, Formationsfahrten der Skilehrer sowie ab 20.30 Uhr ein großes Feuerwerk direkt auf der Sonnenalpe Nassfeld. Am Donnerstag wird der Valentinstag zum Anlass genommen, um alle Damen mit einer kleinen Aufmerksamkeit zu überraschen.