Am Standort Bad Kleinkirchheim wird Klavier, Schlagwerk, Klarinette, Saxophon, Blockflöte und tiefes Blech unterrichtet © Jürgen Fuchs, Kleine Zeitung

Mit dem Schuljahr 2019/20 ist der Standort der Musikschule (MS) Mirakle Nockberge in Bad Kleinkirchheim Geschichte. Derzeit werden dort in den Räumen der Volksschule 16 Instrumentalschüler unterrichtet. Weitere Standorte der MS Mirakle sind Radenthein und Millstatt. „Das Angebot in Bad Kleinkirchheim wurde immer schlechter angenommen. Die pädagogischen Ansprüche, neben dem Einzel- auch Ensembleunterricht und Theoriekurse anzubieten, können mit wenigen Schülern nicht erfüllt werden“, schildert Gernot Ogris, Koordinator der Kärntner Musikschulen. Stefan Hofer, Direktor der Musikschule Mirakle Nockberge: „Entscheidungsträger ist das Land Kärnten. Ich habe keinen Einfluss.“

