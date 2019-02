Facebook

In Oberkärnten schaut wieder der Winter vorbei © Weichselbraun

Vom Westen her nähert sich eine Kaltfront, tagsüber noch milde 2 bis 7 Grad. Im Vorfeld einer sich vom Westen her rasch nähernden Schlechtwetterfront lockern die Wolken zunächst auch noch etwas auf. Insgesamt sind die Wolken aber oft schon dichter und werden später am Tag noch dicker und stauen sich an unsere Berge an. Zum Abend hin sind dann in den Karnischen Alpen und im Lesachtal auch schon die ersten Schnee- und Regenschauer zu erwarten. "Die Schauer breiten sich dann in der Nacht auf das ganze Land aus und die Schneefallgrenze sinkt talwärts", weiß der Meteorologe Reinhard Prugger. Tagsüber ist es immer noch relativ mild und die Temperaturen steigen zum Beispiel im Lurnfeld am Nachmittag auf Werte nahe +6 Grad.