Zu gleich zwei Unfällen kam es am Donnerstag im Skigebiet Nassfeld. Vier Skifahrer wurden dabei verletzt.

© Markus Traussnig

Am Donnerstag gegen 11.45 Uhr krachten ein 60-jähriger Litauer und ein 73-jähriger Klagenfurter auf der Schnittlauchkofel-Abfahrt am Nassfeld zusammen. Beide Skifahrer wurden schwer verletzt. Während der 73-Jährige mit dem Hubschrauber Airmed 1 in das LKH Villach geflogen wurde, wurde der 60-Jährige mit der Rettung ins LKH gebracht.