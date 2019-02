Facebook

Suchhundereferent Lorenz Geiger, Reinhold Gfrerrer, Norbert Müller, „Tarko“, Georg Winkler, Gerhard Bieche, Karl Tortschanoff und „Anton“ © Nicole Kari

Wie kann ich mich in den Bergen vor Gefahren schützen? – Rund 800 Schüler wissen jetzt bestens Bescheid. Sie pilgerten mit ihren Lehrern gestern auf das Goldeck, um beim Sicherheitstag, veranstaltet von den Goldeck Bergbahnen in Kooperation mit den Oberkärntner Einsatzkräften, dabei zu sein. „Safety Days“ hat es in dieser Form auf dem Spittaler Hausberg schon einige gegeben, aber die heurige Teilnehmerzahl sprengte alle Rekorde: „Mit dieser Aktion bringen wir die Jugend auf den Berg und sensibilisieren sie für das Thema Sicherheit“, sagte Tanja Hinteregger von den Goldeck Bergbahnen.