Knapp vier Millionen Euro werden bis 2021 für den Schutz in der vom Hochwasser betroffenen Gemeinde Lurnfeld verbaut.

Heuer wird die Möll von der Brücke im Zentrum bis auf Höhe „Lidl“ Hochwasser sicher verbaut © Andrea Steiner

Als im vergangenen Oktober nach sintflutartigen Regenfällen die Möll in der Gemeinde Lurnfeld über die Ufer stieg, war der Hauptort Möllbrücke besonders betroffen. „Die Situation war sehr bedrohlich. Geholfen hat uns jedenfalls, dass teilweise schon Schutzbauten errichtet wurden“, sagt Bürgermeister Gerald Preimel. Aufmerksamen Autofahrern sind die riesigen Erdwälle neben der Mölltal-Bundesstraße schon aufgefallen. Diese Erdbewegungen zählen zum ersten Bauabschnitt von Hochwasser-Schutzmaßnahmen, die zwischen 2018 und 2021 durchgeführt werden. Dieser Abschnitt umfasst den Hochwasserschutz flussaufwärts der Möll-Brücke, wo auf einer Länge von rund 700 Meter Schutzmauern errichtet wurden. Insgesamt werden für drei Baustufen knapp vier Millionen Euro investiert. „Das Projekt hat aufgrund der Schutzwirkung für das dicht besiedelte Möllbrücke einen besonderen Stellenwert“, erklärt Landesrat Daniel Fellner, Referent für Wasserwirtschaft. Bei einem 100-jährlichen Hochwasser wären zirka 700 Personen mit 347 Gebäuden betroffen. „Die Sicherheit der Bevölkerung ist uns ein Herzensanliegen. Aus diesem Grund wird das Land Kärnten auch heuer wieder viel Geld in der Hochwasserschutz investieren“, so Fellner.

