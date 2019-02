Facebook

In Kärnten ist der Erwerb und Besitz von Tabakerzeugnissen, Shishas, E-Shishas oder E-Zigaretten unter 18 Jahren verboten © APA/HELMUT FOHRINGER

Ein 15-jähriger Schüler der landwirtschaftlichen Fachschule Litzlhof machte sich mit einem Freund Montag am späten Nachmittag auf den Weg zu einem Tanzkurs in der Nachbarschule. Unterwegs kam den Burschen die Idee, bei einem Geschäft gleich zwei Packungen Zigaretten mitzunehmen. Ohne Ausweiskontrolle wurde den Jugendlichen die Tabakware verkauft. Der Schüler kam jedoch in Erklärungsnot, als sein Vater die Zigaretten bei ihm fand. „Es kann nicht sein, dass sich einige Geschäfte nicht an die Jugendschutzbestimmungen halten. Es ist immer nach einem Ausweis zu fragen“, ist dieser verärgert.

