Nach heftigem Regen entstanden auf der Amlacher Straße in Spittal viele Schlag- löcher. Diese sind zwar beseitigt, aber Hochwasserschutz sowie Brücken- und Straßensanierung werden gefordert.

Dietmar Lesacher, Reinhard Lassnig und Harald Müller vom Bauhof der Stadtgemeinde Spittal „flickten“ Mittwochvormittag die Löcher © MARTINA PIRKER

Seitdem die Amlacher Brücke im Juni 2018 wegen Einsturzgefahr gesperrt wurde, müssen die rund 600 Bewohner des Spittaler Ortsteiles eine Umleitung in Kauf nehmen. Das Problem ist, dass die Umleitungs-Strecke sehr desolat ist und seit Langem die umfangreiche Sanierung der Amlacher Straße gefordert wird. Am Wochenende entstanden nach dem Dauerregen viele Schlaglöcher, die den Autofahrern Fahrgeschick abverlangten.

Schlaglöcher in der Amlacher Straße © KK/PRIVAT

Stadtrat und zuständiger Straßenreferent Christoph Staudacher (FPÖ) dazu: „Ich setzte mich seit Längerem für die Sanierung der stark beschädigten Amlacher Straße ein. Das Ganze ist viel umfassender zu betrachten. Nach dem Hochwasser im Herbst 2018 benötigt die Straße, die parallel zur Drau verläuft, auch hochwasserschutztechnische Maßnahmen. Für den Neubau der Amlacher Brücke werden verschiedene Varianten ausgearbeitet.“ Die Schlaglöcher wurden von Mitarbeitern des Bauhofes Mittwochvormittag mit Asphaltbruch provisorisch geschlossen.

