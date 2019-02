Dieb stahl in einem Kaufhaus in Radenthein die Brieftasche aus dem Einkaufskorb einer 63-Jährigen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Die Geldbörse einer Radentheinerin wurde in einem Kaufhaus aus dem Einkaufswagen gestohlen © APA/BARBARA GINDL

Ein bisher unbekannter Täter stahl in einem Kaufhaus in der Gemeinde Radenthein aus dem, in einem Einkaufswagen einer 63-jährigen Frau abgestellten Einkaufskorb, die Brieftasche. In ihr befanden sich zwei Bankomatkarten und Bargeld in der Höhe von mehreren Hundert Euro befunden hatte. Laut Täterbeschreibung handelt es sich um einen Mann, zirka 20 30 Jahre alt, schlank, zirka 180 Zentimeter groß, braunes, gewelltes Haar, europäischer Typ, bekleidet mit brauner Hose, brauner, vorne gemusterte Jacke und braunen Schuhen.