Der PKW-Verkehr wird am Faschingssamstag in Spittal statt über die Lutherstraße über den Kreisverkehr Hofer West umgeleitet © Rie-Press

"Eine Reise um die Welt“ ist das Motto, das die Faschingsilde Spittal heuer für den Umzug am 2. März ausgegeben hat. Keine Weltreise, aber doch einen Umweg, müssen an diesem Tag die Autofahrer in Kauf nehmen. Wie exklusiv berichtet, gibt es heuer mit dem großen Faschingsumzug mit mehr als 600 Teilnehmern eine Terminkollision mit dem traditionellen Mitfastmarkt in der Lutherstraße. Ein Gespräch mit Vertretern von Stadtgemeinde, Straßenverwaltung, Polizei, Kärnten Bus, Wirtschaftskammer und Faschingsgilde in der Bezirkshauptmannschaft brachte ein für alle zufriedenstellendes Ergebnis. Die Umleitung des Verkehrs, der von Norden (Millstätter See und Lieser-Maltatal) in die Stadt einströmt, wird entlang der 10.-Oktober-Straße bis zum Kreisverkehr Hofer West und dann über die B 100/Tiroler Straße wieder retour in Richtung Bahnhofstraße geführt. „Wir werden die Innenstadt am 2. März von 11 bis spätestens 19 Uhr sperren. Unsere Afterparty wird sich heuer auf den Burgplatz konzentrieren“, so Kanzler Peter Schober.

