Die Hoteliers Egon und Eva Maria Oberluggauer freuen sich mit Souschef Niko Zafirovic über den Erfolg der Küchenrallye © Viertler

Regionalität, Nachhaltigkeit, Individualität, Slow Food – das sind nur einige Begriffe, die das Almwellness-Resort Tuffbad in St. Lorenzen im Lesachtal auszeichnen. Das Viersterne-Superior-Hotel gehört mit 85 Prozent Auslastung zu Kärntens Marktführern. „Unsere langjährigen Hausgäste haben immer wieder gefragt, ob sie nicht einen Blick in die Küche werden dürfen. Deshalb haben wir im Vorjahr anlässlich unseres 15-Jahr-Jubiläums die Idee der Küchenrallye aufgenommen“, erklärt Eva Maria Oberluggauer, Haupteigentümerin des Resorts. Im Jänner wurde gestartet, die positiven Rückmeldungen geben den Hoteliers recht. Jeden Sonntag durften die Gäste den Köchen über die Schulter blicken. „Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Es geht um Emotionen. Durch die Küchenrallye werden dem Gast Erinnerungen geschenkt“, sagt Eva Oberluggauer, die ihre 50 Mitarbeiter zur Tuffbadfamilie zählt. Im Juni soll die Idee der Küchenrallye – dafür werden die Speisen in der Küche aufgebaut und teilweise auch vor den Augen der Gäste zubereitet – eine Fortsetzung finden. „Unsere Gäste waren von dem Blick hinter die Kulissen begeistert“, sagt die Hotelchefin, die mit ihrem Mann Egon Oberluggauer und den Eltern Angelika und Gabriel Obernosterer das Tuffbad leitet.