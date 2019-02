Es war die perfekte Möglichkeit, um den richtigen Beruf zu finden. Die Schüler der Neuen Mittelschule in Kötschach besuchten die erste Lehrlingsmesse in Klagenfurt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die vierten Klassen der NMS Kötschach eroberten die Lehrlingsmesse © KK/Gratzer

"Schön, dass Jugendliche der Wirtschaft so viel wert sind", sind sich die Schüler der vierten Klassen der Neuen Mittelschule (NMS) Kötschach mit ihren Berufsorientierungslehrerinnen Sabine Gratzer, Simone Rieder und Natascha Feldkircher einig. Sie besuchten die erste Lehrlingsmesse in Klagenfurt und waren von den lebensnah vermittelten Einblicken in die Unternehmerwelt begeistert: "Die Messe war rundum gut organisiert, Eintritt Verpflegung und Busfahrt waren kostenlos."