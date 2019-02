Das Millino in Millstatt zeigt am Samstag, 9. Februar, einen Dokumentarfilm über Papst Franziskus. Danach lädt der Weltladen Spittal zu einer Verkostung von Fair-Trade-Produkten.

Kino in Millstatt

Im Anschluss an den Dokumentarfilm gibt es eine Produktverkostung des Weltladens Spittal © KK/Weltladen

Die Welt braucht Hoffnung. Unter diesem Motto steht der Dokumentarfilm "Papst Franziskus - ein Mann seines Wortes". Der 97-minütige Film wurde 2018 von Wim Wenders gedreht. Nun bringt das Millino Kino in Millstatt dieses persönliche Portrait des Papstes am 9. Februar um 18 Uhr auf die Leinwand.

Religiös geprägter Gedankenaustausch

In "Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes" begleitet Wenders das Publikum auf einer persönlichen Reise mit Papst Franziskus. Im Zentrum dieses Porträts stehen die Gedanken des Papstes, alle ihm wichtigen Themen, aktuelle Fragen zu globalen Herausforderungen und sein Reformbestreben innerhalb der Kirche. Das visuelle Konzept des Filmes lässt den Zuschauer mit dem Papst von Angesicht zu Angesicht sein. Ein Gespräch zwischen ihm und – im wahrsten Sinne – der Welt entsteht. Papst Franziskus teilt seine Vision einer Kirche, die von tiefer Sorge um die Armen geprägt ist, spricht über Umweltfragen, soziale Gerechtigkeit und sein Engagement für Frieden an den Kriegsschauplätzen dieser Welt und zwischen den Weltreligionen.



Im Anschluss an den Film ist eine Podiumsdiskussion mit Maximilian Fritz und eine Verkostung von Fair-Trade-Produkten des Weltladens Spittal geplant.



Die Veranstaltungen hat das Ziel Bewusstsein für einen zukunftsfähigen Lebensstil zu schaffen. Bio & faire Esskultur dient dem Klimaschutz, der Einhaltung der Menschenrechte, der artgerechten Tierhaltung und natürlich unserer Gesundheit.



Veranstalter sind das Referat für Schöpfungsverantwortung, Bio-Austria - Kärnten, Weltläden, katholisches Bildungswerk, Pfarre Millstatt, Klimabündnis Kärnten, Gemeinde Millstatt u.v.m.