Arbeitsunfall am Mölltaler Gletscher: Ein 20-Jähriger wollte nach getaner Arbeit von der Pistenraupe steigen, rutschte dabei aber auf den Antriebsketten aus und stürzte auf den vereisten Boden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Herbert Neubauer (Sujet)

Am Dienstag gegen 22 Uhr fuhr ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Spittal am Mölltaler Gletscher mit seiner Pistenraupe vor die Garage, die sich in der Nähe der Bergstation der Stollenbahn befindet, und blieb stehen.