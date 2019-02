Ein Aktionstag im Rahmen der Kampagne "Orange The World" brachte dem Soroptimist Klub Millsätter See 1500 Euro ein. Die Spende wurde an den Sozialverein VitaminR überreicht.

Andrea Volpini, Gabi Staudacher, Marlene Bacher, Elisabeth Tropper, Elke Dullnig, Elisabeth Schurian, Birgit Nekowitsch, Sissy Rosam, Sabine Uphoff © KK/SOROPTIMIST KLUB

Die weltweite Kampagne „Orange The World“, die sich gegen Gewalt an Frauen und Mädchen richtete, nutzten Mitglieder des Soroptimist Clubs Millstätter See zu einem Aktionstag in der Blumenwerkstatt Nekowitsch in Radenthein. 1500 Euro an Spendenerlös, der von Birgit und Rainer Nekowitsch aufgestockt wurde, wurde nun an die Familienberatungsstelle von VitaminR unter der Leitung von Elisabeth Tropper überreicht. Bei der Scheckübergabe dabei waren auch die Soroptimist-Klubmitglieder Andrea Volpini, Gabi Staudacher, Marlene Bacher, Elke Dullnig, Elisabeth Schurian, Sissy Rosam und Sabine Uphoff.