Die Spittaler Unternehmerin Iris Payer sieht sich gezwungen, ihre Parfümerie zu schließen © WILLI PLESCHBERGER

Die Entscheidung ist ihr alles andere als leicht gefallen, aber Iris Payer, Inhaberin der Parfümerie Fritsch, wird ihr Geschäft zusperren. „Meine Vermieter sind zwar sehr entgegenkommend, aber der Umsatz ist von Jahr zu Jahr gesunken“, sagt die 37-Jährige. Probleme ortet sie darin, dass die Kundenfrequenz in der Spittaler Innenstadt stetig zurückgeht: „Meine Kunden kenne ich alle beim Namen, Laufkundschaft verirrt sich eher selten auf den Hauptplatz.“ Gerade im Parfümeriebereich würden immer mehr Kunden online bestellen und die vor eineinhalb Jahren eröffnete Müller-Filiale hat sich ebenfalls ihren Teil des Kuchens angeeignet. In der knapp 16.000 Einwohner zählenden Bezirksstadt gibt es vier Parfümerien. „Es ist nicht leicht, gegen so viel Konkurrenz zu bestehen. Wir versuchen mit guter Beratung sowie ehrlichem und serviceorientiertem Verkauf zu punkten“, betont die Unternehmerin, die ihre beiden Mitarbeiterinnen vor zwei Wochen in die Schließungspläne eingeweiht hat. „Sie sind genauso traurig wie ich. Wir werden unsere Kunden bis zum letzten Tag mit der gewohnten Leidenschaft betreuen“, sagt Payer, die demnächst mit dem Lagerabverkauf starten wird.

„Meine Kunden kenne ich alle beim Namen, Laufkundschaft verirrt sich eher selten auf den Hauptplatz", sagt Iris Payer Foto © WILLI PLESCHBERGER

