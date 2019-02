Facebook

Drei Generationen feiern 100 Jahre Raumausstattung Schmidt: Wolfgang, Fritz, David, Gaby und Edith Schmidt © Nicole Kari

Zwei Weltkriege, Finanzkrise und Euroeinführung. All das haben die Firmenchefs von Raumausstattung Schmidt hautnah miterlebt und ihren Betrieb, der heute in der Bahnhofstraße in Spittal beheimatet ist, selbst durch schwere Krisen gebracht. Nun feiert Firmenchef Wolfgang Schmidt, der 2003 mit Gattin Gaby die Firma von seinen Eltern Fritz und Edith Schmidt übernommen hat, das 100-jährige Bestehen der Firma. 1919 gründete Urgroßvater Florian Stuppnig die Tapezierer-Werkstätte. Der Familienbetrieb wurde laufend ausgebaut. In den Spitzenzeiten beschäftigte der Fachbetrieb für Teppiche, Bodenbeläge, Parkett, Tapeten, Vorhänge, Polsterungen, Sonnenschutz und Markisen 25 Mitarbeiter. „Wir haben seit Firmengründung über 150 Lehrlinge ausgebildet und sind stets ein wichtiger Arbeitgeber in der Region gewesen. Derzeit bilden wir vier Lehrlinge aus und sind ein 15-köpfiges Team“, schildert Familie Schmidt.