Im Lieser- Maltatal wird spekuliert, ob schon bald alle Schulen eine gemeinsame Leitung bekommen © Nicole Kari

Eine standortübergreifende Verwaltungsebene für unterschiedliche Schultypen. Das ist es, was der Bund als bildungspolitische Maßnahme mit den sogenannten „Schulclustern“ umsetzen will. So könnten künftig zwei bis maximal acht Schulen einer Region unter eine gemeinsame sogenannte Clusterleitung gestellt werden. Derzeit läuft bundesweit die Suche nach geeigneten Pilotregionen. „Wir wollen uns bewerben, Kärnten soll eine Vorreiterrolle einnehmen. Wo eine solche Modellregion entstehen könnte, wird derzeit sondiert, es laufen noch die Gespräche“, sagt Bildungsdirektor Robert Klinglmair.

