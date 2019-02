Annemarie Podesser gibt im Blockflötenorchester „Aufwind“ den Ton an. Mit 40 jungen Musikern probt die Professorin für Blockflöte und Alte Musik für einen Auftritt in Gmünd.

Annemarie Podesser spielte auf Orchesterbühnen in ganz Europa. Nun gibt sie bei jungen Flötisten den Ton an © KK/Ingo Follie

Die Bühnen Europas sind ihre Welt. Als Solistin oder Kammermusikerin tritt Annemarie Podesser überall dort auf, wo eine experimentierfreudige Flötistin gebraucht wird. Perfektioniert hat sie ihre instrumentale Fingerfertigkeit im Rahmen von Studien in Klagenfurt, Zürich, Lyon (Frankreich) und Wien. Seit 2015 spielt sie die erste Flöte im Barockorchester Capella Leopoldina. In Musikerkreisen hat sich die Oberkärntnerin, die derzeit in Klagenfurt lebt, schon einen Namen gemacht. „Ich durfte mehrere, eigens für mich komponierte Werke uraufführen“, freut sich Podesser, die gerne Elemente der Alten Musik mit Stilmitteln des 21. Jahrhunderts verbindet.

