Das Skigebiet Goldeck musste am Samstag wegen der hohen Lawinengefahr gesperrt werden. Seit Montag sind alle Pisten wieder geöffnet und in perfektem Zustand.

Die Pistengeräte standen am Wochenende im Dauereinsatz © Sportberg Goldeck/kk

Aufregend war das Wochenende auf dem Goldeck, wo es 120 Zentimeter Neuschnee gab. "Schon am Freitag war die Betriebsleitung unserer Bergbahnen auf den bevorstehenden Schneefall eingestellt, aber mit dem Regen bis in hohe Lagen, den starken Verwehungen im Gipfelbereich in Kombination mit der großen Neuschneemenge, kamen auch unsere Mitarbeiter trotz bester Vorbereitung an Ihre Grenzen", sagt Tanja Hinteregger von den Goldeck-Bergbahnen.

