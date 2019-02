Facebook

Winzer Nico Trippel (links) sowie HLW-Direktor Adolf Lackner (Zweiter von rechts) und Haubenkoch Stefan Lastin (rechts) luden mit den Schülern der HLW zu einem Degustationsmenü © RIE-PRESS

Zur köstlichen Tradition ist in den vergangenen Jahren das Kochen von Fachschülern des dritten Lehrgangs der HLW Spittal mit einem Spitzenkoch geworden. Um diese Genüsse zu teilen, wird die Schulküche zum Spitzenrestaurant. Direktor Adolf Lackner begrüßte heuer Haubenkoch Stefan Lastin vom „Frierss Feines Haus“ in Villach. „Wir freuen uns sehr, dass so viele Persönlichkeiten unserer Einladung gefolgt sind“, streute Lackner den 64 Gästen Blumen. Es ist auch zur Tradition geworden, ehemalige Lehrerkollegen, Netzwerkpartner und Sponsoren zu diesem Degustationsmenü zu bitten. Unter Aufsicht der Professorinnen Johanna Walker, Dagmar Treber und Verena Guggenberger kochten und servierten 25 junge Damen und zwei junge Herren die Menüfolge von Lastin und dessen Souschef Florian Maierbrugger.

